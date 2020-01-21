Зеленский поедет в Израиль: опубликована программа визита

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в программу рабочего визита Зеленского в Израиль входят переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович выступил против поездки президента Владимира Зеленского на Мировой форм по Холокосту в Израиль, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.

"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - написал он в Facebook.