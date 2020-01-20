Вятрович возмущен из-за поездки Зеленского в Израиль

Вятрович рекомендовал Зеленскому брать пример с Дуды / Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович выступил против поездки президента Владимира Зеленского на Мировой форм по Холокосту в Израиль, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.

"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - написал он в Facebook.

По убеждению Вятровича, правильно поступил президент Польши Анджей Дуда, который отказался ехать в Израиль, объяснив свой поступок неприемлемым форматом мероприятия.

"Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой - унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев - жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом. Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого формата приглашения," – написал Вятрович.

Напомним, Зеленский заявил о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов Украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".