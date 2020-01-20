Вятрович возмущен из-за поездки Зеленского в Израиль

Нардеп полагает, что украинский лидер не должен ехать на Мировой форум по Холокосту по веской причине.
Народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович выступил против поездки президента Владимира Зеленского на Мировой форм по Холокосту в Израиль, поскольку Украину не включили в перечень выступающих стран.
"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - написал он в Facebook.
По убеждению Вятровича, правильно поступил президент Польши Анджей Дуда, который отказался ехать в Израиль, объяснив свой поступок неприемлемым форматом мероприятия.
"Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой - унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев - жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом. Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого формата приглашения," – написал Вятрович.
Напомним, Зеленский заявил о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе.
Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов Украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".