"Убийцы евреев": Израиль выдвинул Украине громкое обвинение

Израиль выдвинул Украине громкое обвинение / Подробности

В Украине чествуют идеологов Украинского национального движения, которые, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Израиля, сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.

"Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений", - говорится в заявлении, обнародованном на странице в Facebook посольства Израиля в Украине.

Кроме того, в МИД Израиля добавили, что "сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом - включая чествования антисемитов и убийц евреев - не является внутренним делом одной страны".

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"Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру", - добавили израильские дипломаты.

Напомним, ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.