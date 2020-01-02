Баннер с Бандерой в центре Киева осудили в Польше и Израиле

Портрет Бандеры на здании КГГА в центре Киева / Фото: УП

Посол Польши Бартош Цихоцкий и дипломат из Израиля Джоэль Лион высказали беспокойство в связи с громким чествованием памяти лидера украинских националистов Степана Бандеры по случаю его 111-летия.

Как сообщается на сайте посольства Польши, дипломаты осудили вывешивание на Киевской городской государственной администрации баннера с крупным изображением Бандеры в честь празднования его дня рождения.

Также в посольствах выразили обеспокоенность в связи с принятием Львовским облсоветом постановления о выделении госсредств на чествование памяти еще одного лидера ОУН Андрея Мельника, писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы.

В заявлении подчеркивается, что Мельник является "нацистским коллаборантом", Липа – "ксенофобом", а его сын – создателем "расисткой теории украинской расы".

"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, в Киеве 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры состоялось традиционное факельное шествие, на котором собралось несколько тысяч участников.

Также в центре Киева на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры присутствовал журналист российского пропагандисткого агентства Ruptly.

Напомним, ультрас Динамо эффектно отпраздновали день рождения лидера организации украинских националистов (ОУН) и героя Украины Степана Бандеры.