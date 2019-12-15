"Токсичные" герои: преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче

Антон Дробович / Ukrainian Id

Недавно избранный руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович высказал свое мнение по поводу исторических личностей – Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот", - заявил он в интервью Радио Свобода.

Вместе с тем он подчеркнул, что намерен расширять диалог об исторических личностях, которые объединяют украинцев и анонсировал обращение к таким темам, как депортация, шестидесятники, Холокост, АТО/ООС, память об истории до ХХ века.

Читайте такжеСерп и молот: неизвестный осквернил памятник Бандере во Львове"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан, Малевич, Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри", - отметил Дробович.

Среди приоритетов УИНП он назвал завершение декоммунизации, расширение тематики, усиление международного диалога по исторической памяти и добавил, что предыдущее руководство института особое внимание уделяло тематике Второй мировой войны, сложным историческим событиям, вопросам и фигурам, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, являются конфликтными в диалоге Украины с Польшей и Израилем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича.