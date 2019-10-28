"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича

Проспект Бандеры / Униан

Переименование киевских улиц и мостов в рамках декоммунизации навело не мало шуму. Возвращение названия также встретили негодованием.

Так, в шестом апелляционном административном суде Киева, где в понедельник, 28 октября, рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании проспектов Московского и генерала Ватутина в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича, произошла драка.

По данным издания Іnsider, представители общественных организации выразили недоверие составу суда из-за криков активистов, находящихся возле здания, которые якобы "выражали уверенность, что решение будет в их пользу". Общественники расценили это как давление на суд.

Позже неизвестный сообщил о минировании здания. После возвращения всех в зал заседания произошла драка, участники которой выкрикивали бранные слова и обвиняли друг друга. Кроме того, были слышны фразы: "Ах, вы сепары, мрази конченные!" В результате противников переименования выгнали из суда.

По словам депутата Киевсовета Владимира Назаренко, противники переименования толкать его, что и спровоцировало драку.

"Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое – когда начинают распускать руки", – заявил политик.

Коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья, но дату заседания не назвали.

Напомним, что ранее решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича обжаловал Украинский институт национальной памяти.