  1. Главная
  3. Украина

"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича

28 октября 2019, 17:13

Противников переименования выгнали из суда после драки

Проспект Бандеры
Проспект Бандеры / Униан

Переименование киевских улиц и мостов в рамках декоммунизации навело не мало шуму. Возвращение названия также встретили негодованием.

Так, в шестом апелляционном административном суде Киева, где в понедельник, 28 октября, рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании проспектов Московского и генерала Ватутина в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича, произошла драка.

По данным издания Іnsider, представители общественных организации выразили недоверие составу суда из-за криков активистов, находящихся возле здания, которые якобы "выражали уверенность, что решение будет в их пользу". Общественники расценили это как давление на суд.

Позже неизвестный сообщил о минировании здания. После возвращения всех в зал заседания произошла драка, участники которой выкрикивали бранные слова и обвиняли друг друга. Кроме того, были слышны фразы: "Ах, вы сепары, мрази конченные!" В результате противников переименования выгнали из суда.

По словам депутата Киевсовета Владимира Назаренко, противники переименования толкать его, что и спровоцировало драку.

"Одно дело, когда эти титушки просто ходят на заседания, другое – когда начинают распускать руки", – заявил политик.

Коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья, но дату заседания не назвали.

Напомним, что ранее решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича обжаловал Украинский институт национальной памяти.

суд видео драка проспект Шухевича проспект Степана Бандеры
Сейчас вы просматриваете новость «"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:20
Лекарства не существует: всплыли жуткие подробности лечения Заворотнюк
18:12
"Советуется": девушка Андрея Богдана раскрыла интимные секреты Видео
17:58
Гепатит А: все, что нужно знать о страшной болезни Видео
17:37
"Гнать нацбандоту, майданить за конфеты": копы рассказали о выселении националистов из Золотого
17:36
"Унизительные уступки": в Нафтогазе ответили на требования РФ по транзиту газа
17:24
Сидоренки-Сидоренки: дата выхода, сколько серий и сюжет Видео
17:19
Отслужил мужик: военный уволился из армии и ушел в гей-порно
17:15
Гороскоп на завтра: кто может втюриться без памяти
17:13
"Мрази конченные": в киевском суде подрались из-за Бандеры и Шухевича Видео
16:53
Граница со Словакией заблокирована: первые подробности
16:34
Скандальный чиновник Порошенко ушел в отставку: подробности
16:33
Тина Кароль и Дан Балан воссоединились прямо на сцене Танців з зірками Видео
16:14
"Тайное заседание Слуги народа": СМИ выяснили причину
16:13
Транзит газа через Украину: Путин опять звонил советоваться к бундесмаме
16:11
Зеленский намерен забрать у народа спирт Видео
15:49
Зеленский решил "спросить" с НАБУ: появились детали нежданного визита президента
15:44
Маленькие дети выпали из окна больницы в Одесской области
15:33
Комаровский раскрыл главный факт о кашле
15:21
"Никогда такого не было": Лукашенко запаниковал и пригрозил США
15:21
Зеленский отдал Киевскую область под контроль известного бизнесмена
15:05
"Горе, страшная болезнь": реальное состояние Заворотнюк потрясло сеть
15:05
"Надеемся, что Зеленский заставит": Песков назвал важное условие для нормандских переговоров
15:01
"Новый Киев": Ткаченко рассказал о депутатских объединениях в Раде и Киевсовете
14:56
"Чтобы на своей шкуре ощутил": Федина рассказала, зачем угрожала Зеленскому Видео
14:44
Подозреваемый в присвоении бюджетных средств заммэра Днепра Лысенко вышел на работу - СМИ Видео
14:20
Death Stranding на ПК: разработчики сделали признание Видео
14:19
В Чернигове резко возросло число заболевших гепатитом "А" детей
14:18
"Плакаты, что я - ху*ло": в Сеть выложили новую версию беседы Зеленского с добровольцами Видео
14:05
На новую песню: Приходько отсудила у Порошенко сотни тысяч гривен
14:01
"Всех поймаем, потом выпустим": Гончарука разозлили отчеты о конфискации тапочек в Черновцах Видео
13:51
"Нечего делать с такой игрой": форвард Динамо "разошелся" после ничьи с Карпатами Видео
13:45
"Развлекать москалей": Украинская певица пошла на российский Голос Видео
13:45
На пропагандистском канале России возникли серьезные проблемы – СМИ
13:23
"Почувствовал вкус болота Трампа": Зеленский делал намеки о давлении президента США - СМИ
13:20
Взять и отменить: Милованов предложил радикально разобраться с ЕСВ и налогом на доходы
13:07
"Не шоу": Разумков резко высказался о скандале со взятками
13:02
Ультиматум Белецкого президенту - явная схема мнение Видео
12:57
Синоптик обескуражила прогнозом погоды на неделю Видео
12:57
"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову
12:41
Зеленский в Золотом: чем завершится шантаж президента мнение Видео
12:39
В Польше украинец-футболист поцапался с соперником из-за "бандеровца" - видео Видео
12:29
"Будет плохо всем": Ярош пригрозил "не лоху" из-за добровольцев Видео
11:59
Дубинский выложил в Сеть результаты своей проверки на полиграфе: фото
11:56
Танці з зірками: Ксения Мишина открыла источник своего вдохновения Видео
11:45
"Крым отсутствует": популярная сеть ресторанов в РФ угодила в громкий скандал
11:36
За 10 лет до смерти Буковский прогнозировал распад России
11:30
Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
11:14
СМИ узнали о секретном заседании Слуги народа: раскрыты дата, время и место
11:09
"Игра на публику": в Слуге народа раскрыли секреты "успешного" голосования
11:02
Кулачный бой и стрельба: в киевском ресторане MisterCat произошло массовое побоище Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять