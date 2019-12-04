Антон Дробович

Антону Дробовичу 33 года, родился в Киеве, женат.

Образование и карьера

До назначения главой УИНП, работал доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

Также Дробович работал в государственных учреждениях культуры и образования и госорганах. Некоторое время был советником Министра образования и науки Украины, руководителем службы стратегии музейного планирования и развития НКММК "Мистецький Арсенал".

Антон Дробович – кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член Правления Молодежной ассоциации религиоведов, выпускник программы "Ценности и общество" The Aspen Institute Kyiv.

Дробович также является руководителем образовательных программ мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

При этом у Дробовича нет специализации по истории.

Сфера деятельности

Также Дробович - эксперт по вопросам образования и культуры.

Среди направлений его исследований - реализация государственной политики, нормативно-правовое обеспечение реформ в сфере образования и культуры; эффективное управление и "умные инвестиции" в государственные учреждения культуры (национальный и институциональный уровне) формальная и неформальная образование взрослых; стратегирование и коммуникации в образовании и культуре.

Новый глава УИНП является лауреатом ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автором цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

На сайте Института общественно-экономических исследований, членом команды которого является и Дробович, отмечается, что в 2014 году он защитил кандидатскую диссертацию по философии, параллельно с работой в ИСЕД преподает на кафедре, является соавтором учебно-методических пособий и программ, а также ряда экспертных материалов на тему социального развития, образования и культуры в ведущих украинских СМИ.

В 2006 - 2012 годах он с короткими перерывами работал Первым заместителем Министра экономики и торговли. В 2014 году некоторое время также исполнял обязанности министра.

В 2011-2012 годах имел опыт работы журналистом и руководителем аналитического отдела независимого информационного агентства, которое занималось освещением вопросам образования, науки и молодежной политики. В течение 2017 работал над усилением коммуникационной способности Института социально-экономических исследований (ИСЕД).

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, у Дробовича в собственности треть квартиры в Киеве (51,65 кв.м), его жена Ирина владеет третью квартиры в Ивано-Франковске (48,4 кв.м), глава УИНП водит Volkswagen Polo 2004 года выпуска. На счету в банке у Дробовича лежат полмиллиона гривен и 5000 долларов США, хотя в прошлом году Дробович получил 93 тысячи зарплаты в университете и 357 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности.