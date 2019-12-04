Вятровичу нашли "неправильную" замену: избран новый глава Института национальной памяти

В среду, 3 декабря, Кабинет министров Украины избрал нового главу Украинского института национальной памяти, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин назначил Дробовича Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Свободно владеет русским языком))", - сообщил Гончаренко в Фейсбуке.

Отметим, бывший глава Института нацпамяти, народный депутат Владимир Вятрович тоже прокомментировал назначение Дробовича и назвал это кадровое решение "неправильным".

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - высказался Вятрович на своей странцие в Фейсбуке.

Кто такой Антон Дробович

Антон Дробович - присоединился к команде Института общественно-экономических исследований в 2017 году. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию по философии, параллельно с работой в ИСЕД преподавал на кафедре культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, имеет более 50 научных публикаций, соавтор учебно-методических пособий и программ, а также ряда экспертных материалов на тему социального развития, образования и культуры в ведущих украинских СМИ.

Дробович Антон Имеет успешный опыт работы в органах государственной власти, государственных учреждениях культуры и образования, в том числе в должности советника Министра образования и науки Украины, руководителя службы стратегии музейного планирования и развития НКММК "Мистецький Арсенал".

В 2011-2012 годах работал журналистом и руководителем аналитического отдела независимого информационного агентства, которое занималось освещением вопросов образования, науки и молодежной политики.

Образование:

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова

- Магистр философии (2010 год)

- Кандидат философских наук (2014)

- Магистр правоведения (2018)

Декларация

Согласно декларации, Антон Дробович с 2008 года владеет квартирой в Киеву общей площадью 51,65 м.кв. и автомобилем Volkswagen Polo.

Жена Ирина Дробович владеет квартиров в Ивано-Франковске общей площадью 48,4 м.кв.

Читайте такжеФуршет в День Голодомора: Бужанский обвинил Вятровича в роскошиНапомним, 18 сентября Владимир Вятрович объявил о своем уходе из поста главы Украинского института национальной памяти (УИНП).

"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполнены пять с половиной лет. "Если до отказа наполнишь бег минуты усилиями дум, энергией действий" - давал мне пример Евгений Сверстюк. Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей", - сообщил Вятрович.