"Завершил каденцию": Вятрович ушел с поста главы Института нацпамяти

О своей отставке Владимир Вятрович объявил через социальную сеть Facebook.
Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) объявил через видеобращение в Facebook о своем уходе с поста.
"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти.Это были наполнены пять с половиной лет. "Если до отказа наполнишь бег минуты усилиями дум, энергией действий" - давал мне пример Евгений Сверстюк. Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей.
Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:
-Украина свободно от тоталитарной символики;
- архивы КГБ открыты;
- справедливость отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;
- реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.
Уверен, работа Института должна продолжаться.Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что финансирование много лет возглавляемому Вятровичем Институту нацпамяти в 2020-м будет резко увеличено. До этого народный депутат от фракции Слуги народа Ирина Верещук оценила его влияние на ухудшение отношений с Украины и Польши.