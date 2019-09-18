"Завершил каденцию": Вятрович ушел с поста главы Института нацпамяти

Владимир Вятрович / УНИАН

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) объявил через видеобращение в Facebook о своем уходе с поста.

"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти.Это были наполнены пять с половиной лет. "Если до отказа наполнишь бег минуты усилиями дум, энергией действий" - давал мне пример Евгений Сверстюк. Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей.

Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг:

-Украина свободно от тоталитарной символики;

- архивы КГБ открыты;

- справедливость отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;

- реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

- проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

Уверен, работа Института должна продолжаться.Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что финансирование много лет возглавляемому Вятровичем Институту нацпамяти в 2020-м будет резко увеличено. До этого народный депутат от фракции Слуги народа Ирина Верещук оценила его влияние на ухудшение отношений с Украины и Польши.