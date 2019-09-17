У Вятровича в три раза больше: сколько дадут Институту нацпамяти в 2020 году

Владимир Вятрович / Главред

Кабинет министров заложил в проект государственный бюджет на 2020 год в три раза больше денег для Института национальной памяти Украины, которым руководит Владимир Вятрович, чем в 2018 году. Об этом рассказал в Facebook журналист Дмитрий Коротков.

Согласно документу, новое правительство намерено выделить Институту нацпамяти 130 миллионов гривен. При этом в 2019 году Вятровичу выделили 105 миллионов, в 2018 году – 57 миллионов, что более чем в два раза меньше будущего бюджета Института, а в 2017 году – всего лишь 27 миллионов.

"Никто в проекте бюджета не заметил одну мелочь: на Институт нацпамяти Вятровича выделены 130 миллионов. Вместо 105 миллионов в нынешнем году. Вместо 57 миллионов в 2018. Вместо 27 млн в 2017. Это на институт, который вообще обещали прикрыть", - говорится в сообщении.

При этом журналист отмети, что если бы у всех так росли доходы, то Украина догнала бы Польшу по уровню доходов.

Напомним, что ранее народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук обвинила главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в ухудшении отношений с Польшей.