Госбюджет-2020: стало известно, когда документ представят в Раде

15 сентября Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2020 год / Фото пресс-служба НБУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в парламенте будет представлен проект Государственного бюджета на 2020 год, который Кабмин одобрил 15 сентября.

Госбюджет-2020 презентуют в Раде в пятницу, 20 сентября. Представит документ министр финансов Оксана Маркарова.

"По поводу часа вопросов к правительству. У нас поступил в Верховную раду бюджет. Я думаю, что в пятницу министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной раде Украины", - цитирует Разумкова РБК-Украина.

По его словам, презентация госбюджета в эту пятницу сможет компенсировать час вопросов к правительству.

"Бюджетный процесс - это очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров. Это один из ключевых вопросов, к которому мы будем подходить очень взвешенно. Ведь именно по этому бюджету на следующий год жить нашему государству", - добавил Разумков.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что 2019 год станет последним, когда в Украине происходит ежегодное планирование бюджета. По его словам, в дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации.