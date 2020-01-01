В честь дня рождения Бандеры тысячи националистов устроили шествие

В Киеве 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры состоялось традиционное факельное шествие, на котором собралось несколько тысяч участников.

Как сообщает Украинская правда, марш стартовал от памятника Тарасу Шевченко, а далее участники направились по центральным улицам к зданию КГГА.

Инициаторами акции стали националистические движения, однако главным идеологом – ВО Свобода. Возглавляли колону представители данной политсилы Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

В 2020 году отмечают 111 годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

В связи с шествием сотрудники полиции приняли решение усилить меры безопасности в центре столицы.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", - сообщили в полиции Киева.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил в силе решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Как ранее сообщалось, в киевском суде подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича.