В честь дня рождения Бандеры тысячи националистов устроили шествие

Организатором акции выступило ВО Свобода.
В Киеве 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры состоялось традиционное факельное шествие, на котором собралось несколько тысяч участников.
Как сообщает Украинская правда, марш стартовал от памятника Тарасу Шевченко, а далее участники направились по центральным улицам к зданию КГГА.
Инициаторами акции стали националистические движения, однако главным идеологом – ВО Свобода. Возглавляли колону представители данной политсилы Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.
В 2020 году отмечают 111 годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
В связи с шествием сотрудники полиции приняли решение усилить меры безопасности в центре столицы.
"Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", - сообщили в полиции Киева.
Напомним, апелляционный суд Киева оставил в силе решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.
Как ранее сообщалось, в киевском суде подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича.