В Киеве суд принял решение по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича

Суд оставил проспекты Бандеры и Шухевича / Фото: kievstreets.org

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде", - сообщил в Facebook народный депутат Владимир Вятрович.

Как известно, 7 июля 2016 года Московский проспект был переименован на Степана Бандеру. 1 июня проспект Генерала Ватутина стал проспектом Романа Шухевича. Однако из-за многочисленных протестов в нынешнем году. Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Бандеры и Шухевича соответственно. Апелляцию подал Украинский институт национальной памяти, который в то время возглавлял Вятрович.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Как ранее сообщалось, в киевском суде подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что вопрос о переименовании можно вынести на референдум.