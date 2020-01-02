Файера и патриотические песни: ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры

Ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры / Сегодня

Ультрас Динамо эффектно отпраздновали день рождения лидера организации украинских националистов (ОУН) и героя Украины Степана Бандеры.

Фанаты пришли на пешеходный мост на Майдане Независимости, вывесили флаги Украины и УПА, зажгли файера и исполняли патриотические песни.

Напомним, Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Был лидером украинских националистов, а во время Второй мировой войны находился в немецком концлагере. После поражения нацистов переехал в Мюнхен. В 1959 году был убит агентом КГБ Богданом Сташинским.

Недавно ультрас Динамо оказались в эпицентре расистского скандала. Болельщики выкрикивали обезьяньи звуки в адрес игроков Шахтера Тайсона и Дентиньо. После этого киевляне были наказаны матчем без болельщиков и еще одной игрой при пустых трибунах условно, а также штрафом в размере 500 тысяч гривен.