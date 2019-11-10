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Шахтер - Динамо 1:0: "горняки" победили в матче со скандалом и удалением

10 ноября 2019, 19:10

Арбитр остановил матч после того, как с трибун прозвучали оскорбления в адрес бразильцев из Шахтера.

Динамо, Шахтер
Эпизод матча / @DynamoKyiv

В воскресенье, 10 ноября, состоялся центральный матч 14-го тура Украинской премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер принимал киевское Динамо. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Единственный мяч в игре был забит в первом тайме. На 18-й минуте защитник Шахтера после навеса с углового головой направил мяч в ворота киевлян.

Отметим, что во втором тайме арбитру пришлось останавливать матч после того, как с трибун прозвучали оскорбления в адрес бразильцев из Шахтера. При этом судья увел на три минуты команды с поля, однако впоследствии игра была продолжена.

В то же время капитан горняков Тайсон не сдержался и показал трибунам неприличный жест, за что на 81-й минуте был удален с поля.

Тайсон
Тайсон / Скриншот

Шахтер – Динамо – 1:0

Гол: Сергей Кривцов (18)

Предупреждения: Виктор Коваленко (60), Дентиньо (63), Додо (65) – Денис Попов (8), Артем Шабанов (16), Жерсон Родригеш (49), Виталий Миколенко (55)

Удаление: Тайсон (81, неспортивное поведение)

Шахтер: Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио (Майкон, 96), Тарас Степаненко, Тайсон, Виктор Коваленко, Тете (Сергей Болбат, 88), Жуниор Мораес (Дентиньо, 31).

Динамо: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (Виталий Буяльский, 59), Денис Попов, Томаш Кедзёра, Aлександр Караваев, Владимир Шепелев (Денис Гармаш, 68), Николай Шапаренко, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Жерсон Родригеш (Артем Беседин, 62).

Напомним, ранее в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо во втором тайме дополнительного времени победило донецкий Шахтер со счетом 2:1 и выбило горняков из турнира.

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