Динамо - Шахтер: победитель определен в ожесточенной борьбе, опубликовано видео голов

Динамо - Шахтер сыграли со счетом 2:1 / Скриншот

В матче 1/8 финала Кубка Украины до конца второго тайма киевское Динамо с минимальным отрывом побеждало донецкий Шахтер, но в добавленное время горняки смогли сравнять счет, были экстра-таймы, и, в итоге, игра закончилась со счетом 2:1.

Матч Динамо Киев - Шахтер Донецк проходил в столице на стадионе Национального спортивного комплекса Олимпийский.

Киевляне сразу же пошли в атаку - уже на 2-й минуте Вербич издалека пробил в левый нижний угол ворот горняков, но Пятов отразил удар.

Позже - на 22-й минуте - еще один дальний удар стал для динамовцев удачным - Сидорчук отправил мяч в правый верхний угол ворот Шахтера, при этом Пятов просто стоял.

После этого киевляне не оставляли попыток увеличить отрыв, а горняки - сравнять счет.

На 89-й минуте Шепелев получил красную карточку за откровенный срыв прохода Тайсона и был удален с поля - после этого Динамо оказалось в меньшинстве.

На 90+1 минуте горняки заработали штрафной, и Степаненко смог сделать счет равным - 1:1. Потом начались экстра-таймы. Позже силы команд снова стали равными - Степаненко получил вторую по счету желтую карточку и был удален с поля.

После первого дополнительного тайма победитель не был определен. Во втором дополнительном тайме Попов с близкой дистанции поразил ворота Пятова и сделал счет 2:1. На 120-й минуте произошла потасовка. До конца игры счет так и остался 2:1 - Динамо пробилось в следующий раунд Кубка Украины.

Динамо Киев - Шахтер Донецк: видео гола Сидорчука

Динамо Киев - Шахтер Донецк: видео гола Степаненко

Ранее сообщалось, что Шахтер раскатал нулевую ничью с Александрией, а Динамо не смогло победить львовские Карпаты - игра киевлян с львовянами закончилась со счетом 1:1.