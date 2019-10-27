Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ: фото, видео голов

Шахтер - Александрия / ФК Шахтер

Гранды украинского футбола, донецкий Шахтер и киевское Динамо сенсационно вместе потеряли очки в 12-м туре украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020.

Горняки в Харькове сыграли в нулевую ничью с Александрией (0:0), а киевляне упустили победу в конце матча с одним из аутсайдеров чемпионата - львовскими Карпатами (1:1).

Причем мат Шахтера против Александрией ознаменовался с двумя красными карточками. На 76-й минуте был удален Алан Патрик за удар по ногам Евгения Банады, а ровно 10 минут спустя вторую желтую и красную получил александрией Дмитрий Шастал.

Динамо - Карпаты / сайт ФК Динамо

Киевляне же долго вели в счете после того, как Виктор Цыганков отлично отпасовал-прострелил на ход Беньямину Вербичу, а тот переиграл вратаря Карпат Михаила Кудрика.Однако уже под конец встречи, после острого прострела игрока львовян Бойчука мяч в свои ворота срезал Артем Шабанов - 1:1.

Напомним, ранее в Лиге Чемпионов Шахтер сыграл на своем поле вничью в Лиге Чемпионов с Динамо Загреб (2:2), а Динамо - с Копенгагеном (1:1).