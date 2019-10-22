Шахтер не смог обыграть загребское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов

Евгений Коноплянка забил свой первый гол в этой Лиге чемпионов, но для победы его команды над Динамо этого не хватило / ФК Шахтер

В матче со своим прямым конкурентом за выход в следующую стадию Лиги чемпионов Шахтеру нужна была победа - тем более, что "горняки" играли на своем поле.

Хозяева начали за здравие: уже на 15 минуте случился быстрый гол – после паса Марлоса Коноплянка убежал от защитников и с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу из вратарской.

Несмотря на то, что первый опасный момент хорваты создали только в середине первого тайма, им удалось довольно быстро отыграться - лучший бомбардир турнира Оршич прорвался по флангу и отдал в центр штрафной, где набежавший Ольмо подставил ногу под прострел.

После пропущенного гола команда Каштру владела инициативой, но ко второму голу, пожалуй, было ближе Динамо. И во втором тайме они смогли вырваться вперед: Пятов снес Гаврановича в штрафной - все тот же Оршич с пенальти был точен, отправив мяч в "девятку".

После этого тренерский штаб "горняков" бросил в бой героя матча с Аталантой Додо, и тот снова не подвел, на 75-й минуте сравняв счет после ассиста Алана Патрика. Оставшееся время команды провели достаточно осторожно, но больше шансов на успех было у гостей (автор первого гола Динамо Ольмо за пару минут до конца попал в штангу). Шахтер набирает только одно очко и осложняет себе жизнь в преддверии выездного матча в Загреб.

Шахтер – Динамо Загреб 2:2

22 октября, Харьков, стадион Металлист

Голы : 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60, пенальти Оршич, 2:2 – 75 Додо.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ливакович, Теофиль-Катрин, Перич, Дилавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршич (Иванушец, 90), Адеми (Гояк, 68), Стоянович, Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Стоянович (7), Перич (23), Алан Патрик (40), Пятов (58), Болбат (59), Дилавер (63), Адеми (64).