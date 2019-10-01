Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте

Жуниор Мораес забивает первый гол Шахтера в этой Лиге чемпионов / ФК Шахтер

После эпичного, но закономерного провала в первом туре ЛЧ Шахтеру нужнен был положительный результат - в группе C явно выделяется только Ман Сити, три остальные команды имеют примерно равные шансы как пройти в плей-офф, так и распрощаться с еврокубками по итогам группового этапа.

Начало матча сложилось для гостей не лучшим образом: после нескольких опасных моментов (в том числе назначенного в ворота Пятова, но нереализованного пенальти - Иличич бесхитростно пробил на силу , Пятов в прыжке спас) Аталанта воплотила преимущество в гол: сначала Пашалич зарядил в штангу, а при второй волне атаки Хатебур исполнил подачу с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Пятов неудачно сыграл на выходе и не добрался до мяча, и Сапата замкнул верховую передачу.

Горняки, впрочем, быстро пришли в себя и еще до перерыва гол отквитали - Алан Патрик отличной передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Мораеса, бразилец легко переиграл Голлини и отправил мяч в пустые ворота. В конце тайма подопечные Луиша Каштру могли и выйти вперед, но Марлос со штрафного отправил мяч в крестовину.

Второй тайм прошел в равной борьбе. Под конец Каштру решил обострить игру и бросил в бой Коноплянку, однако вклад в победу внес не он, а Додо, заменивший Болбата: бразилец обыграл на правом фланге атаки Де Рона и отдал пас в центр штрафной итальянцев, где Манор Соломон ушел от защитника и точно низом пробил мимо вратаря в сетку.