Шахтер снова проиграл Манчестер Сити. Видео голов

Ман Сити снова не испытал проблем в матче против Шахтера / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер уступил в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 19/20.

На своем поле горняки всухую проиграли английскому Манчестер Сити.

Британская команда остается крайне неудобным соперником для Шахтера - команды провели между собой пять матчей в рамках этого турнира. Ман Сити забил в ворота Шахтера 15 мячей за эти пять игр.

Полузащитник гостей Рияд Марез открыл счет в матче на 24-й минуте, а на 38-й ассистировал Илкаю Гюндогану. В последних семи матчах за клуб в Лиге чемпионов алжирец набрал 7 очков, забив 2 гола и отдав 5 голевых передач.

Напомним, жеребьевка определила команду Луиша Каштру в группу C к итальянской Аталанте, хорватскому Динамо и Манчестер Сити. Матч Динамо и Аталанты завершился убедительной победой загребской команды со счетом 4:0.

Шахтер – Манчестер Сити 0:3 (0:2, 0:1)

18 сентября, Металлист

Голы : 0:1 – 24 Марез, 0:2 – 38 Гюндоган, 0:3 – 76 Габриэл Жезус.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Соломон (Коноплянка, 46), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74), Степаненко, Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 81), Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83), де Брюйне (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждение: Родри Эрнандес (29).