Динамо-Копенгаген 1:1: киевляне не смогли обыграть датских "львов"

Динамо и Копенгаген сыграли вничью в Лиге Европы / Фото: ФК Динамо

В Киеве на НСК Олимпийский 24 октября в рамках Лиги Европы матче между Динамо и Копенгагеном победителя так и не обнаружили. Итоговый счет 1:1.

В первом тайме датчане шокировали хозяев уже в дебюте матча. На второй минуте поединка Сотириу после навеса с фланга расстрелял ворота Бущана и открыл счет в поединке. Киевляне сумели отыграться лишь во второй половине матча: Шабанов после навеса со штрафного в исполнении Цыганкова головой пробил в угол ворот гостей. Обе команды продолжали атаковать, однако без особых успехов у чужих ворот.

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Динамо - Копенгаген - 1:1

Гол: Шабанов, 53 - Сотириу, 2

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Де Пена (Гармаш, 80), Вербич, Беседин

Копенгаген: Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Штаге, Зека, Фишер (Томсен, 75), Сантос (Бендтнер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87)

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин - Стаге