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Шествие в честь Бандеры: в центре Киева спалился пропагандист из России

1 января 2020, 20:57

В центре Киева засекли пропагандиста РФ, которые делала фото во время шествия в честь дня рождения Степаны Бандеры.

Шествие в Киеве в честь дня рождения Бандеры. Telegram канал RT

В центре Киева на шествии в честь дня рождения Степана Бандеры присутствовал журналист российского пропагандисткого агентства Ruptly (часть международной телевизионной сети RT).

Так, издание RT на своем Telegram канале опубликовало несколько снимков со своими водяными знаками прямо из украинской столицы. Указывается, что фото предоставлены агентством Ruptly.

"В центре Киева сейчас так", – подписал фотографии пропагандист. Вероятно, один из фотографов, который присутствовал на марше, продал снимки Ruptly.

Как писал Главред, в Киеве 1 января по случаю дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры состоялось традиционное факельное шествие, на котором собралось несколько тысяч участников. Как сообщает Украинская правда, марш стартовал от памятника Тарасу Шевченко, а далее участники направились по центральным улицам к зданию КГГА. Инициаторами акции стали националистические движения, однако главным идеологом – ВО Свобода. Возглавляли колону представители данной политсилы Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил в силе решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Окружной административный суд Киева признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Киев Россия шествие пропаганда Степан Бандера
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