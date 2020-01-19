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"У меня еврейская кровь": Зеленский ответил на вопрос об антисемитизме в Украине

19 января 2020, 22:00

В Украине самый низкий уровень антисемитизма, подчеркнул глава государства.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию The Times of Israel отвечая на вопрос о том, нет ли опасения, что украинцев могут обвинить в причастности к преступлениям Холокоста.

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на то, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма.

Читайте также"Клевета и пропаганда": Украина жестко ответила на обвинение Израиля"Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но это очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - добавил Зеленский.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили официальному Киеву крайнюю обеспокоенность по поводу громкого чествования 111-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине "антисемитских идеологов Украинского национального движения" и "ответственных за убийство евреев во время Холокоста".

Израиль Владимир Зеленский антисемитизм
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