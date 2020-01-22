Чего ждать от возможной встречи Путина и Зеленского в Израиле

Если украинский президент и встретится со своим российским коллегой, то это будет встреча "на ногах", длительностью не более получаса.
Как правило, большие международные форумы, на которые съезжаются международные лидеры, обязательно используются для двусторонних встреч. Тот же Давос – это традиционная площадка, где собираются лидеры стран и большой бизнес. Потому и президент Зеленский, и премьер-министр Гончарук используют эту возможность для двусторонних встреч с партнерами. А дальше – вопрос согласований и графиков.
Та же самая история будет и в Израиле, где соберутся ключевые политические фигуры, дабы принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Безусловно, у Владимира Зеленского в Израиле будет ряд двусторонних встреч. Скорее всего, коротких.
С лидером Российской Федерации Владимиром Путиным также возможна короткая встреча украинского президента. Дипломаты такие встречи называют "встречами на ногах": они очень короткие, длительностью всего несколько минут (15-30 минут), когда собеседники говорят буквально на ходу, без официальной фиксации. У Зеленского таких встреч будет несколько, в том числе, может быть, и с Путиным.
Читайте такжеПутин потерпел поражение в главномВ чем состоит необходимость такой встречи, и почему в ней есть смысл именно сейчас? Очевидны большие проблемы с выполнением парижских договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "нормандской четверки". Часть их выполнена, например, проведен обмен пленными. Но остается огромная проблема – с выполнением договоренностей о прекращении огня. Ситуация на фронте даже ухудшается, есть и погибшие, и раненные. Потому, естественно, Зеленскому нужно обсудить это, надавить на Путина, дабы он, в свою очередь, приструнил сепаратистов и надавил на российских военных, чтобы они обеспечили реальный режим прекращения огня. Это очень актуально сейчас.
Кроме того, есть проблемы с согласованием компромиссной позиции по разведению войск. По одному пункту, где должно быть осуществлено разведение, договорились, а нужно – еще по двум. Сепаратисты сейчас вновь применяют тактику, которая может сорвать парижские договоренности.
Так что вопросы для разговора Зеленского и Путина (пусть даже краткого) есть. Нужно разобраться, как дальше выполнять парижские соглашения, как дальше двигаться. Ведь уже пора возобновить переговоры и по другим вопросам, касающимся выполнения Минских соглашений, а не только делать то, о чем договаривались в Париже. Пора готовиться к саммиту в нормандском формате в Берлине.
Потому встреча Зеленского и Путина возможна и целесообразна.
При этом не стоит опасаться каких-либо тайных договоренностей. Если встреча состоится, и, если ее не будет, поле для домыслов конспирологов будет всегда. Так же было в истории с Оманом, а до того и Порошенко в подобных вещах подозревали. Конспирологические подозрения неизбежны.
Читайте такжеПутин закладывает мину под РоссиюСчитаю, что Зеленскому нужно встречаться с Путиным, но публично и официально, дабы решить насущные проблемы и не давать поводов для каких-либо подозрений. Потому что, даже если о чем-то договариваться тайно, выполнять-то эти договоренности так или иначе придется в публичной плоскости. Публичные договоренности легче реализовать. А, если о чем-то договориться непублично, то реализовать это у нас в публичной плоскости будет невозможно – это не будет воспринято ни украинскими депутатами, ни обществом. Потому перспектива выполнения есть только у публичных официальных договоренностей.
Кроме того, любой опытный переговорщик вам скажет, что за 15-30 минут договориться о чем-либо серьезном попросту невозможно. Это реально только в одном случае – если до этого предварительно помощники и дипломатические представительства обо всем договорились, а лидеры на краткой встрече просто завизировали все.
В любом случае, от встречи Зеленского и Путина в Израиле не стоит ожидать каких-либо сенсаций.
Почему у нас о возможных двусторонних встречах Зеленского с другими лидерами в Давосе и Израиле ничего не говорят, почему молчат о возможной встрече с Путиным? Главная причина состоит в том, что возникла накладка: до последнего момента не было известно, поедет ли Зеленский в Израиль. Накладка была с Давосом, где Зеленский, в итоге, будет меньше дня, соответственно, и встреч будет немного (их, как я понимаю, согласовывали в последний момент). Та же история – с Израилем. Было не известно, сколько украинский президент будет находиться в Израиле. Потому легко предположить, что до сих пор согласовывают график предстоящих встреч президента. А поскольку окончательных договоренностей нет, Офис президента не хочет ничего сообщать.
Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда