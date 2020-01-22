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Чего ждать от возможной встречи Путина и Зеленского в Израиле

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

22 января 2020, 14:47

Если украинский президент и встретится со своим российским коллегой, то это будет встреча "на ногах", длительностью не более получаса.

Путин намерен давить на Зеленского во время переговоров
Политолог рассказал, о чем Путин и Зеленский будут говорить в Израиле

Как правило, большие международные форумы, на которые съезжаются международные лидеры, обязательно используются для двусторонних встреч. Тот же Давос – это традиционная площадка, где собираются лидеры стран и большой бизнес. Потому и президент Зеленский, и премьер-министр Гончарук используют эту возможность для двусторонних встреч с партнерами. А дальше – вопрос согласований и графиков.

Та же самая история будет и в Израиле, где соберутся ключевые политические фигуры, дабы принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Безусловно, у Владимира Зеленского в Израиле будет ряд двусторонних встреч. Скорее всего, коротких.

С лидером Российской Федерации Владимиром Путиным также возможна короткая встреча украинского президента. Дипломаты такие встречи называют "встречами на ногах": они очень короткие, длительностью всего несколько минут (15-30 минут), когда собеседники говорят буквально на ходу, без официальной фиксации. У Зеленского таких встреч будет несколько, в том числе, может быть, и с Путиным.

Читайте такжеПутин потерпел поражение в главномВ чем состоит необходимость такой встречи, и почему в ней есть смысл именно сейчас? Очевидны большие проблемы с выполнением парижских договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "нормандской четверки". Часть их выполнена, например, проведен обмен пленными. Но остается огромная проблема – с выполнением договоренностей о прекращении огня. Ситуация на фронте даже ухудшается, есть и погибшие, и раненные. Потому, естественно, Зеленскому нужно обсудить это, надавить на Путина, дабы он, в свою очередь, приструнил сепаратистов и надавил на российских военных, чтобы они обеспечили реальный режим прекращения огня. Это очень актуально сейчас.

Кроме того, есть проблемы с согласованием компромиссной позиции по разведению войск. По одному пункту, где должно быть осуществлено разведение, договорились, а нужно – еще по двум. Сепаратисты сейчас вновь применяют тактику, которая может сорвать парижские договоренности.

Так что вопросы для разговора Зеленского и Путина (пусть даже краткого) есть. Нужно разобраться, как дальше выполнять парижские соглашения, как дальше двигаться. Ведь уже пора возобновить переговоры и по другим вопросам, касающимся выполнения Минских соглашений, а не только делать то, о чем договаривались в Париже. Пора готовиться к саммиту в нормандском формате в Берлине.

Потому встреча Зеленского и Путина возможна и целесообразна.

При этом не стоит опасаться каких-либо тайных договоренностей. Если встреча состоится, и, если ее не будет, поле для домыслов конспирологов будет всегда. Так же было в истории с Оманом, а до того и Порошенко в подобных вещах подозревали. Конспирологические подозрения неизбежны.

Читайте такжеПутин закладывает мину под РоссиюСчитаю, что Зеленскому нужно встречаться с Путиным, но публично и официально, дабы решить насущные проблемы и не давать поводов для каких-либо подозрений. Потому что, даже если о чем-то договариваться тайно, выполнять-то эти договоренности так или иначе придется в публичной плоскости. Публичные договоренности легче реализовать. А, если о чем-то договориться непублично, то реализовать это у нас в публичной плоскости будет невозможно – это не будет воспринято ни украинскими депутатами, ни обществом. Потому перспектива выполнения есть только у публичных официальных договоренностей.

Кроме того, любой опытный переговорщик вам скажет, что за 15-30 минут договориться о чем-либо серьезном попросту невозможно. Это реально только в одном случае – если до этого предварительно помощники и дипломатические представительства обо всем договорились, а лидеры на краткой встрече просто завизировали все.

В любом случае, от встречи Зеленского и Путина в Израиле не стоит ожидать каких-либо сенсаций.

Почему у нас о возможных двусторонних встречах Зеленского с другими лидерами в Давосе и Израиле ничего не говорят, почему молчат о возможной встрече с Путиным? Главная причина состоит в том, что возникла накладка: до последнего момента не было известно, поедет ли Зеленский в Израиль. Накладка была с Давосом, где Зеленский, в итоге, будет меньше дня, соответственно, и встреч будет немного (их, как я понимаю, согласовывали в последний момент). Та же история – с Израилем. Было не известно, сколько украинский президент будет находиться в Израиле. Потому легко предположить, что до сих пор согласовывают график предстоящих встреч президента. А поскольку окончательных договоренностей нет, Офис президента не хочет ничего сообщать.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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