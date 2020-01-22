В Офисе президента рассказали о "новой встрече" Зеленского и Путина

У Зеленского пока не запланирована новая встреча с Путиным, сообщили в ОП.
В Офисе президента Владимира Зеленского ничего не знают о возможной встрече украинского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.
Пока у главы нашей страны не запланирована встреча с лидером РФ, рассказала Главреду глава департамента информационной политики ОП Ирина Победоносцева.
По ее словам, она впервые услышала о возможной встрече Зеленского с Путиным.
"Пока у президента эта встреча не запланирована", - заявила Победоносцева.
Также Главред обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Юлии Мендель, однако она не берет трубку.
Ранее главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов написал о новой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Напомним, Зеленский и Путин впервые встретились 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце после встречи по Донбассу в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).