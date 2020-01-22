В Офисе президента рассказали о "новой встрече" Зеленского и Путина

В ОП ничего не знают о новой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского ничего не знают о возможной встрече украинского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Пока у главы нашей страны не запланирована встреча с лидером РФ, рассказала Главреду глава департамента информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

По ее словам, она впервые услышала о возможной встрече Зеленского с Путиным.

"Пока у президента эта встреча не запланирована", - заявила Победоносцева.

Также Главред обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Юлии Мендель, однако она не берет трубку.

Ранее главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов написал о новой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Напомним, Зеленский и Путин впервые встретились 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце после встречи по Донбассу в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).