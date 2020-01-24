"В любой момент": в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского

Владимир Путин и Владимир Зеленский / УНИАН

В Российской Федерации рассказали, когда планируется провести встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам спикера российского лидера Дмитрия Пескова, но нового саммита "нормандской четверки" ничего не планируется.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - заявил глашатай Путина во время общения с журналистами в пятницу, 24 января, передает Интерфакс-Украина.

При этом он указал, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Главред, в Израиле не состоялась анонсированная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.