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У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО

13 марта 2020, 16:01

Информацию по возврату пленных с территорий, захваченных боевиками, озвучил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак
Андрей Ермак - глава Офиса президента Владимира  / УНИАН

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, на экстренном брифинге анонсировал освобождение всех украинцев, которые содержатся сейчас в плену боевиков на Донбассе. 

По словам Ермака, все украинские граждане, удерживаемые террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, уже в течение ближайших месяцев вернутся домой.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 марта в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по урегуливанию конфликта на Донбассе была достигнута договоренность о согласовании в течение недели списков лиц, подлежащих обмену. Вплоть до конца марта 2020 года в ТКГ должны принять окончательное решение по обмену пленными.

Андрей Ермак ТКГ переговоры в Минске ОРДЛО пленные
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