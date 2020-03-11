Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения

В России заговорили о новом обмене пленными / УНИАН

В России заявили о достижении важного соглашения. Оно поможет в будущем организовать новый обмен пленными на Донбассе, которого так ждет украинская сторона.

По информации российских СМИ, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц.

При этом он добавил, что надеется, что Контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

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"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Также отметим, по итогам встречи в Минске ТКГ договорилась о разведении сил на Донбассе и об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба офиса президента Украины в Facebook.

Как ранее писал Главред, списки для обмена пленными уже готовы, в них должны попасть и незаконно удерживаемые Россией крымские татары. Лидер крымскотатарского народа и нардеп от ЕС Мустафа Джемилев назвал причину, по которой они могут отказаться от обмена.

По словам Джемилева, Россия категорически против освобождения крымских татар. Однако, украинский омбудсмен Людмила Денисова обещала, что крымские татары все же будут включены в обменные списки.