УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения

11 марта 2020, 23:24

У Путина сообщили о подготовке к новому обмену пленными на Донбассе.

Обмен, пленные
В России заговорили о новом обмене пленными / УНИАН

В России заявили о достижении важного соглашения. Оно поможет в будущем организовать новый обмен пленными на Донбассе, которого так ждет украинская сторона.

По информации российских  СМИ, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить подлежащих к освобождению лиц.

При этом он добавил, что надеется, что Контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

Читайте также"Делали вид, что России там нет:" украинка откровенно рассказала об армии Путина

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Также отметим, по итогам встречи в Минске ТКГ договорилась о разведении сил на Донбассе и об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба офиса президента Украины в Facebook.

Как ранее писал Главред, списки для обмена пленными уже готовы, в них должны попасть и незаконно удерживаемые Россией крымские татары. Лидер крымскотатарского народа и нардеп от ЕС Мустафа Джемилев назвал причину, по которой они могут отказаться от обмена.

По словам Джемилева, Россия категорически против освобождения крымских татар. Однако, украинский омбудсмен Людмила Денисова обещала, что крымские татары все же будут включены в обменные списки.

обмен пленными новости России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:24
Новый обмен пленными: в России заявили о достижении важного соглашения
23:01
Пороху конец: всплыли подробности дела против экс-президента - СМИ
22:45
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
22:25
Жуткий коронавирус: носить ли маски и спасет ли вакцина от кори - ответ вирусолога
21:57
Вакарчук - все: глава партии Голос покинул свой пост
21:52
В Кабмине объяснили, почему в Украине заранее ввели коронавирусный карантин
21:45
Тепла не ждите: синоптики удивили прогнозом погоды
21:14
Отморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантин
20:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
20:46
Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются
20:40
"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус
20:34
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав
20:30
"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин Видео
20:09
Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус
20:06
В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина
19:50
Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал Видео
19:44
Возвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформы Видео
19:40
Шмыгаль рассказал, как Украина войдет в мировой финансовый кризис Видео
19:22
Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса
19:20
Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года мнение
19:12
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
19:11
Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи мнение
18:57
Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020
18:34
В ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире
18:20
Новые игры по Бэтмену и Гарри Поттеру планировали показать на отмененной Е3 2020
18:13
В Украине закрывают 170 пограничных пунктов из-за угрозы коронавируса - Шмыгаль Видео
17:43
Официально: крупнейшая в мире выставка игр Е3 2020 отменена из-за коронавируса
17:42
Виновен - в США суд вынес приговор Харви Вайштейну
17:31
Анонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная дата
17:24
Посетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паника Видео
17:24
Из Борисполя забрали пассажира с подозрением на коронавирус: детали
17:00
На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела Видео
16:39
Карантин из-за китайского коронавируса: пробное ВНО перенесли Видео
16:35
Прогрессивный ресторан "Boho" представил новое барное меню в формате VR "Virtual Reality" новости компании
16:32
Джейсона Стэйтема срочно заменит звезда из Zомбилэнда
16:15
Мода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фото Фото
16:01
Очень много монстров в Японии в релизном трейлере Nioh 2 Видео
15:58
Новый министр обороны Таран рассказал правду про стандарты НАТО для ВСУ
15:56
У Кличко рассказали, как накажут нарушителей коронавирусного карантина в Киеве
15:49
Как Стивен Спилберг пережил уход дочки в порно
15:26
"Погода сложная": синоптик предупредила о "носочных" морозах в Украине Видео
15:25
"Выиграют все": в Минздраве рассказали об отмене медицинской реформы
15:12
"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе Видео
14:52
Курс валют: гривна дешевеет, доллар дорожает - что делает Нацбанк
14:47
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
14:26
Закрывают школы и границы: что меняет в жизни украинцев карантин из-за коронавируса Видео
14:06
Суд Болгарии принял окончательное решение по экстрадиции "организатора" убийства Гандзюк
13:58
"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода
13:49
Пока мир страдает от коронавируса, украинцев "косит" грипп: статистика
13:40
Карантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционист
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять