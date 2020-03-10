Обмен пленными: Джемилев рассказал, почему крымские татары могут отказаться от участия

Мустафа Джемилев / facebook.com/cpUAct/

Списки для обмена пленными уже готовы, в них должны попасть и незаконно удерживаемые Россией крымские татары. Лидер крымскотатарского народа и нардеп от ЕС Мустафа Джемилев назвал причину, по которой они могут отказаться от обмена.

По словам Джемилева, Россия категорически против освобождения крымских татар. Однако, украинский омбудсмен Людмила Денисова обещала, что крымские татары все же будут включены в обменные списки, передает Громадське Радіо.

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Он добавил, что "менять прежде всего нужно тех, у кого самые большие сроки, например 17-18 лет, и по состоянию здоровья.

"Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - сказал он.

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Напомним, в феврале экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко называл вероятные сроки нового обмена пленными. По его словам, новый обмен может произойти до встречи лидеров стран "нормандского формата", при этом Украина планирует вернуть в его ходе 200 человек.

Позже Пристайко не исключал, что встреча лидеров нормандской четверки - Германии, Франции, России и Украины - может произойти немного позднее апреля.