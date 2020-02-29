Россия начинает съезжать с темы: Пристайко рассказал о новом нормандском саммите

Пристайко рассказал, когда будут нормандские переговоры / Reuters

Встреча лидеров нормандской четверки - Германии, Франции, России и Украины - может произойти немного позднее апреля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, для проведения новых переговоров нужно выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы". И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", - заявил Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".

К слову, 9 декабря 2019 года в ходе нормандского саммита в Париже стороны договорились:

О прекращении стрельбы до конца 2019 года;

О проведении местных выборов в соответствии с резолюцией ОБСЕ;

Об отводе вооружений еще на трех участках до конца марта 2020 года;

Об обмене пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря 2019 года;

О необходимости инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой и трехсторонней контактной группой;

О проведении следующей встречи через 4 месяца.

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной.

По словам хозяина Кремля, Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину. При этом Путин отметил, что после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", - сказал Путин.

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. По его словам, Украина готова привлечь во время выборов совместные патрули представителей местных общин. Но в состав патрулей не должны входить боевики ОРДЛО.