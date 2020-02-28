"Не замараны в убийствах": МИД шокировал "компромиссом" по Донбассу

В МИДе заговорили о "компромиссе" во время проведения местных выборов на Донбассе.
Глава МИД Вадим Пристайко назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. По его словам, Украина готова привлечь во время выборов совместные патрули представителей местных общин. Но в состав патрулей не должны входить боевики ОРДЛО.
"Для того, чтобы обеспечить (безопасную – ред) криминальную ситуацию и избежать политические преследования кто-то должен обеспечивать (безопасность - ред.) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представителей местных общин", - сообщил министр в эфире телеканала "Украина 24.
Также он отметил, что эти люди не должны быть "замараны в войне с Украиной".
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Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.
"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.
Ране Главред писал, что глава МИД Вадим Пристайко заговорил о своей возможной отставке. По словам главы ведомства, он готов к отставке был с самого начала, потому что понимал насколько часто меняются министры.
"Прямолинейно, если спросить, готов ли я к отставке - готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил мне стать министром иностранных дел. Это честь, но за 25 плюс лет карьеры, я очевидно понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - заявил он.
Также напомним, Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью. Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас"