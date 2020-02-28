"Не замараны в убийствах": МИД шокировал "компромиссом" по Донбассу

Пристайко назвал условие проведения выборов на Донбассе / УНИАН

Глава МИД Вадим Пристайко назвал условия проведения местных выборов на Донбассе. По его словам, Украина готова привлечь во время выборов совместные патрули представителей местных общин. Но в состав патрулей не должны входить боевики ОРДЛО.

"Для того, чтобы обеспечить (безопасную – ред) криминальную ситуацию и избежать политические преследования кто-то должен обеспечивать (безопасность - ред.) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представителей местных общин", - сообщил министр в эфире телеканала "Украина 24.

Также он отметил, что эти люди не должны быть "замараны в войне с Украиной".

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Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.

Ране Главред писал, что глава МИД Вадим Пристайко заговорил о своей возможной отставке. По словам главы ведомства, он готов к отставке был с самого начала, потому что понимал насколько часто меняются министры.

"Прямолинейно, если спросить, готов ли я к отставке - готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил мне стать министром иностранных дел. Это честь, но за 25 плюс лет карьеры, я очевидно понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - заявил он.

Также напомним, Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью. Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас"