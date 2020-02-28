"Готовность есть": Пристайко заговорил об отставке

Пристайко заговорил об отставке / УНИАН

Глава МИД Вадим Пристайко не исключил свою возможную отставку.

По словам главы ведомства, он готов к отставке был с самого начала, потому что понимал насколько часто меняются министры, заявил он на канале Украина 24.

"Прямолинейно, если спросить, готов ли я к отставке - готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил мне стать министром иностранных дел. Это честь, но за 25 плюс лет карьеры, я очевидно понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", - говорит он.

Также Пристайко предположил, что ему возможно ищут уже замену.

"Что касается того, подбирается кто-то на мою должность? Очевидно, подбирается. И как шутят, что новые выборы начинаются на следующий день после победы, так же всегда должно быть понятно, кто может взяться за работу если не конкретный человек. Или подбирает Андрей Ермак - это его работа. Как глава Офиса президента сейчас он должен предлагать президенту, но окончательное решение принимает Владимир Зеленский", - добавил Пристайко

Ранее Главред писал. что Вадим Пристайко заявил о том, что недавняя неудачная попытка конгрессменов от Демократической партии отправить в импичмент президента США ДональдаТрампа ничуть повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Также напомним, Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью. Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас".