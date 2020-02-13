Эксперты объяснили, в какой капкан угодил Байден с импичментом Трампа

Джозеф Байден / Reuters

Серия поражений на предварительных этапах (кокусах и праймериз) Демократической партии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена эксперты во многом связывают с историей вокруг неудавшегося импичмента нынешнего президента Трампа.

"Неудавшаяся процедура импичмента, скорее всего, повлияет на политические перспективы Джо Байдена, который стал одним из основных фигурантов расследования против Трампа. Однако большинство других основных кандидатов от демократов ее последствия почти не коснутся. Такая ситуация должна сделать внутренние выборы кандидата в президенты США от демократов более интересными, динамичными и конструктивными", – рассказал для портала Сегодня политолог Максим Джигун.

В свою очередь, эксперт и старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов утверждает, что, скорее всего, в июле 2020-го на съезде кандидатам от Демократической партии придется идти на компромиссы друг с другом

."Уже понятно, что праймериз максимально расколет партию и поссорит ее рядовых активистов с "номенклатурой партийного аппарата". Именно аппарат Демпартии представляет Байдена как "опытного кандидата-центриста", который даже обещает взять республиканца в вице-президенты. Но среди рядовых демократов более популярен Берни Сандерс, которого республиканцы вообще считают "социалистом", – заявил он.

Напомним, ранее политический аналитик Тарас Чорновил объяснил, почему в истории с импичментом проиграла Украина, а победил Дональд Трамп. Позднее политический эксперт Андрей Головачев рассказал, почему США рано или поздно ждет судьба СССР.