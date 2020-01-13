  1. Главная
  3. Мнения

Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
13 января 2020, 10:29

Нынешний конфликт не завершен, а отложен.

Иран , США
Эксперт рассказал, почему Трамп не пошел на эскалацию конфликта с Ираном

Нынешний виток американо-иранского конфликта, судя по заявлению президента США Дональда Трампа, сходит на нет. Америка не пошла на дальнейшую эскалацию и в ответ на удар Ирана по американской военной базе решила ограничиться новыми антииранскими санкциями.

Почему Трамп пошел на попятную? Тому есть несколько причин.

Прежде всего, в программе Трампа много говорилось о том, что США не должны ввязываться в долгосрочные военные конфликты.

Читайте такжеТрамп и Иран подыгрывают друг другуА Иран – это не Афганистан и не Ирак, а мощная держава. Сухопутная операция Штатов против Ирана без союзников не будет иметь никакого смысла. У Ирана большой военный потенциал, а потому есть риск застрять в конфликте с ним надолго. Это, в свою очередь, будет значить, что будет много жертв среди американцев.

Потому в Иране возможны только дистанционные операции, бомбардировки и т.д. Вот только вопрос – будет ли в результате таких действий достигнут желаемый эффект, например, в вопросе с ядерной программой Ирана?

Пока что картина такая: сначала США "грохнули" иранского генерала Сулеймани, причастного к атакам на американское посольство, затем Иран в ответ ударил по военным базам Соединенных Штатов. И на этом остановились. То есть "мы на вас напали, и вы на нас напали" – и все. Вопрос о продолжении американо-иранского противостояния не педалировался.

К тому же, американцы искали союзников в этом деле и единения с другими странами, а этого не было. Та же Великобритания, которая обычно поддерживает подобные операции, не бежала впереди всех вприпрыжку с призывами разобраться с Ираном всем вместе. Да, понятно, что у Штатов в такой ситуации будет поддержка со стороны мусульманских стран, заклятых врагов Ирана – Саудовской Аравии, у которой давний конфликт с Ираном (Иран – это шииты, а Саудовская Аравия – это сунниты) и Израиля, существованию которого Иран угрожает напрямую.

Читайте такжеПочему Трамп "включил заднюю" в отношении ИранаТак что на Ближнем Востоке – целый клубок противоречий, который, кстати, так и не разрешился. Рано или поздно этот "пузырь" все равно вскроется. Потому что, в первую очередь, остро стоит вопрос ядерной программы Ирана.

Я уверен, что Иран будет продолжать работу над созданием ядерного оружия, потому что все страны мира, и Иран в том числе, видят пример Украины, которая отдала ядерное оружие и стала жертвой агрессии одного из гарантов ее безопасности. А, например, в Северную Корею никто не стреляет, потому что у нее уже есть ядерное оружие. Так что Иран не отступит. Как мир будет решать этот вопрос – посмотрим. Пока что только санкциями, похоже. Но угроза большой войны остается.

Важно, что на фоне этого конфликта вокруг Ирана не скакнула цена нефть. А это значит, что Ближний Восток перестает быть важным для США и всего мира. Трамп заявил, что у Америки достаточно своих нефти и газа, и США не зависят в этом плане от других.

В таких условиях Штаты могли ввязаться в эту игру, чтобы обезопасить своих союзников – Саудовскую Аравию и Израиль. Потому что Иран активно поддерживает ту же Хезболлу в Ливане и Палестине, которые воюют против Израиля.

Потому я думаю, что нынешний конфликт не завершен, а отложен.

Отложен он еще и по той причине, что в США грядут президентские выборы. Трамп показал, что он – сильный лидер, но едва ли он хотел бы ввязаться в какую-то кровопролитную войну с непонятными и непредсказуемыми последствиями в ходе предвыборной кампании. После выборов – возможно. Особенно если Трамп победит на выборах, то на Ближнем Востоке возможны разные варианты. Сейчас логика Трампа и его нежелание ввязываться в войну – понятны.

Иран в итоге этого противостояния США получил консолидацию власти. Как известно, ранее в Иране были протесты. Теперь иранский народ и оппозиция – все сплотились вокруг власти. Это – плюс для руководства Ирана. Иран показал, что тоже готов стрелять и идти на конфронтацию даже с США.

Читайте такжеИранский конфликт - история про жабу и гадюкуВ любом случае, эта ирано-американская история четко показала, что конфликт на Ближнем Востоке неизбежен, потому что противоречия не сняты и по-прежнему остаются.

А вот России этот конфликт тоже дал понять важную вещь – он показал, что у нее уже нет той "кнопки", которую она использовала с середины 60-х годов: когда начинались какие-либо перипетии на Ближнем Востоке, сразу поднималась цена на нефть, что было выгодно России. Теперь же Москве показали, что у нее больше нет такого влияния: если она решит стимулировать заваруху на Ближнем Востоке, это не приведет к тем результатам, которых бы хотела Россия – поднятие цен на нефть и увеличение доходов РФ. Откроют рынок США и Саудовская Аравия – и никакого скачка цен на нефть не будет, как это было, например, в 1972 году. Вся тогдашняя геополитическая игра Советского Союза была "игрой в нефтяные страны", Союз устраивал кризис через Израиль, Иран или другие. Теперь же эта игра закончена и больше никогда не вернется.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Россия война США ядерное оружие кризис Иран Израиль Дональд Трамп Ближний Восток Тарас Загородний
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
11:04
Как во время извержения Везувия: гроза над вулканом Таал попала на видео Фото Видео
10:47
"Путин врет на голубом глазу": историк рассказал, чем отличаются Кремль и Тегеран
10:46
Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление Видео
10:29
Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном мнение
10:26
Выбор Критиков 2020: победители номинаций
10:22
"Спровоцировал гнев": президент Ирана обвинил в восстании народа американцев Видео
10:18
Убийство Сулеймани: Пентагон не подтвердил, что генерал готовил нападения на посольства США
09:51
Гвинет Пэлтроу дала понюхать свою вагину
09:50
"Россия - щука": журналист назвал условие распада страны
09:40
На Сумщине на ходу загорелся пассажирский поезд
09:30
Гламурный бизнес 2020: Женская дружба - это вам не что-либо как Видео
09:27
Печальный улов: на Днепропетровщине из воды достали авто с трупами Видео
09:26
Командир корпуса, сбившего Боинг МАУ: хотелось бы быть на борту Видео
09:10
Россия вчистую проиграла газовую войну мнение
09:06
Гороскоп на 13 января всех знаков Зодиака: заманчивые ловушки и подлянки врагов
08:52
Умер режиссер фильмов Чародеи и Приключения Электроника
08:34
Пробыл в небе семь минут: The New York Times воспроизвела смертельный рейс самолета МАУ в Иране Видео
08:22
Безумная идея: зачем Трамп задумал расширение НАТО мнение
08:05
Трамп снова пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы в США
07:32
В ЦАР убили трех российских журналистов: названа причина
06:59
Контрактов и переговоров по покупке газа в России нет - Витренко
06:57
"Стыд потеряла": Рита Ора без трусов засветила попку и половые органы на фотосессии Фото
06:55
Крах бюджета Украины гораздо реальней, чем кажется мнение
06:30
І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня Видео
06:08
Модные прически 2020 на средние волосы – горячие тренды в укладке волос 2020 Фото
05:42
Певец Monatik впервые показал лицо сына - фото
05:10
Магнитные бури следом за лунным затмением января – что делать при ударе Видео
04:29
Модный маникюр 2020: самый красивый красный маникюр 2020 фото новинки Фото
03:46
Усик - Джошуа: промоутер украинца назвал вероятность боя
03:01
На работу после праздников: психолог дала совет, как вернуться в строй
02:14
В Австралии в океане акулы съели немецкого футболиста
01:35
Разнесли полбанка: в Харькове неизвестные взорвали банкомат Фото Видео
01:05
"П*здец, тростинка, где попа?": Дорофеева засветила сочную грудь
00:58
Эксперт показала супер упражнения для растяжки тела Видео
00:30
Известный агент стал крестным отцом дочери Малиновского
00:19
13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы Видео
00:07
Гадание на Старый Новый год – как узнать про суженого и судьбу
12 января, воскресенье
23:57
Динамо заинтересовалось в звезде чемпионата Франции - СМИ
23:30
Фанат клуба АПЛ завещал 100 фунтов футболистам - те помянули болельщика
23:13
Иран захлебывается кровью: появились видео протестов из-за сбитого Boeing 737 Видео
22:43
Реал стал обладателем Суперкубка Испании
22:34
Угроза утечки радиации: Канада и Япония объявили об авариях на АЭС
22:32
Партнер Зинченко побил рекорд чемпионата Англии
22:01
Назад в будущее: Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерной сделке
21:57
Макгрегор не будет драться со мной - обладатель пояса BMF
21:28
В Ираке из Катюши обстреляли авиабазу США
21:12
"Хотел убить Малиновского": тренер Аталанты раскритиковал украинца
20:40
Тренер Ливерпуля хочет приобрести звезду Барселоны
20:39
Путин вновь поговорил с Макроном за спиной у Зеленского: о чем шла речь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять