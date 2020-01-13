Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном

Эксперт рассказал, почему Трамп не пошел на эскалацию конфликта с Ираном

Нынешний виток американо-иранского конфликта, судя по заявлению президента США Дональда Трампа, сходит на нет. Америка не пошла на дальнейшую эскалацию и в ответ на удар Ирана по американской военной базе решила ограничиться новыми антииранскими санкциями.

Почему Трамп пошел на попятную? Тому есть несколько причин.

Прежде всего, в программе Трампа много говорилось о том, что США не должны ввязываться в долгосрочные военные конфликты.

Читайте такжеТрамп и Иран подыгрывают друг другуА Иран – это не Афганистан и не Ирак, а мощная держава. Сухопутная операция Штатов против Ирана без союзников не будет иметь никакого смысла. У Ирана большой военный потенциал, а потому есть риск застрять в конфликте с ним надолго. Это, в свою очередь, будет значить, что будет много жертв среди американцев.

Потому в Иране возможны только дистанционные операции, бомбардировки и т.д. Вот только вопрос – будет ли в результате таких действий достигнут желаемый эффект, например, в вопросе с ядерной программой Ирана?

Пока что картина такая: сначала США "грохнули" иранского генерала Сулеймани, причастного к атакам на американское посольство, затем Иран в ответ ударил по военным базам Соединенных Штатов. И на этом остановились. То есть "мы на вас напали, и вы на нас напали" – и все. Вопрос о продолжении американо-иранского противостояния не педалировался.

К тому же, американцы искали союзников в этом деле и единения с другими странами, а этого не было. Та же Великобритания, которая обычно поддерживает подобные операции, не бежала впереди всех вприпрыжку с призывами разобраться с Ираном всем вместе. Да, понятно, что у Штатов в такой ситуации будет поддержка со стороны мусульманских стран, заклятых врагов Ирана – Саудовской Аравии, у которой давний конфликт с Ираном (Иран – это шииты, а Саудовская Аравия – это сунниты) и Израиля, существованию которого Иран угрожает напрямую.

Читайте такжеПочему Трамп "включил заднюю" в отношении ИранаТак что на Ближнем Востоке – целый клубок противоречий, который, кстати, так и не разрешился. Рано или поздно этот "пузырь" все равно вскроется. Потому что, в первую очередь, остро стоит вопрос ядерной программы Ирана.

Я уверен, что Иран будет продолжать работу над созданием ядерного оружия, потому что все страны мира, и Иран в том числе, видят пример Украины, которая отдала ядерное оружие и стала жертвой агрессии одного из гарантов ее безопасности. А, например, в Северную Корею никто не стреляет, потому что у нее уже есть ядерное оружие. Так что Иран не отступит. Как мир будет решать этот вопрос – посмотрим. Пока что только санкциями, похоже. Но угроза большой войны остается.

Важно, что на фоне этого конфликта вокруг Ирана не скакнула цена нефть. А это значит, что Ближний Восток перестает быть важным для США и всего мира. Трамп заявил, что у Америки достаточно своих нефти и газа, и США не зависят в этом плане от других.

В таких условиях Штаты могли ввязаться в эту игру, чтобы обезопасить своих союзников – Саудовскую Аравию и Израиль. Потому что Иран активно поддерживает ту же Хезболлу в Ливане и Палестине, которые воюют против Израиля.

Потому я думаю, что нынешний конфликт не завершен, а отложен.

Отложен он еще и по той причине, что в США грядут президентские выборы. Трамп показал, что он – сильный лидер, но едва ли он хотел бы ввязаться в какую-то кровопролитную войну с непонятными и непредсказуемыми последствиями в ходе предвыборной кампании. После выборов – возможно. Особенно если Трамп победит на выборах, то на Ближнем Востоке возможны разные варианты. Сейчас логика Трампа и его нежелание ввязываться в войну – понятны.

Иран в итоге этого противостояния США получил консолидацию власти. Как известно, ранее в Иране были протесты. Теперь иранский народ и оппозиция – все сплотились вокруг власти. Это – плюс для руководства Ирана. Иран показал, что тоже готов стрелять и идти на конфронтацию даже с США.

Читайте такжеИранский конфликт - история про жабу и гадюкуВ любом случае, эта ирано-американская история четко показала, что конфликт на Ближнем Востоке неизбежен, потому что противоречия не сняты и по-прежнему остаются.

А вот России этот конфликт тоже дал понять важную вещь – он показал, что у нее уже нет той "кнопки", которую она использовала с середины 60-х годов: когда начинались какие-либо перипетии на Ближнем Востоке, сразу поднималась цена на нефть, что было выгодно России. Теперь же Москве показали, что у нее больше нет такого влияния: если она решит стимулировать заваруху на Ближнем Востоке, это не приведет к тем результатам, которых бы хотела Россия – поднятие цен на нефть и увеличение доходов РФ. Откроют рынок США и Саудовская Аравия – и никакого скачка цен на нефть не будет, как это было, например, в 1972 году. Вся тогдашняя геополитическая игра Советского Союза была "игрой в нефтяные страны", Союз устраивал кризис через Израиль, Иран или другие. Теперь же эта игра закончена и больше никогда не вернется.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда