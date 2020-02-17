"Начнут вас убивать": Пристайко спрогнозировал войну России с Беларусью

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью.

Он считает, что у Беларуси остается два варианта: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас".

В интервью чешскому изданию Respekt глава МИД Украины напомнил, что ранее предупреждал белорусов о том, что они могут столкнуться с российской агрессией, которую испытывает на себе Украина.

"Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", — подчеркнул Пристайко.

Вместе с тем он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет, ведь, по его мнению, белорусы спокойны и терпеливы.

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"Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?", — добавил Пристайко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о союзе с "братской Россией". "Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил белорусский лидер.