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"Съедят в течении года": Лукашенко высказался о союзе с "братской Россией"

24 января 2020, 14:11

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь независима и суверенна.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался относительно союза с Российской Федерацией. При этом он указал, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

По его словам, Беларусь суверенна и независима.

"Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - цитирует белорусского лидера агентство Белта.

Кроме того, он заявил, что белорусы его "съедят в течение одного года", если согласиться на союз с Москвой.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии", - подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко предрек стране тяжелый год и призвал соотечественников сохранить страну.

новости России Беларусь Александр Лукашенко
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