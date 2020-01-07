"Тяжелый период": Лукашенко призвал сохранить Беларусь

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко предрек стране тяжелый год. При этом белорусский лидер призвал соотечественников сохранить страну.

"Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", – заявил Лукашенко во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, передает пресс-служба белорусского президента.

При этом он считает самым главным достижением за прошедший год – сохранение мира.

"Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы – не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве – залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь – все конфессии, наша большая церковь, не только православные, не только католики, я имею в виду христиан, – все конфессии нашей страны", – подытожил Лукашенко.

Как ранее сообщал Главред, экономист и руководитель аналитической группы Центр развития Сергей Алексашенко предупредил Беларусь о возможной попытке нападения со стороны России.