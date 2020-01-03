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"Трактористы из Смоленска": экономист из РФ рассказал о "крымском сценарии" для Беларуси

3 января 2020, 03:15

Россия захватит Беларусь, если Лукашенко не договорится как-то с Пуитиным.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Российская Федерация может напасть на еще одну европейскую страну. По словам экономиста и руководителя аналитической группы Центр развития Сергея Алексашенко, такая судьба грозит Беларуси.

При этом он отметил, что захват белорусской территории может пройти по "крымскому сценарию" или же главе государства Александру Лукашенко придется как-то договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.

"В его интервью несколько раз звучало: я понимаю, что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию. Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Белоруссии, ни от парламента Белоруссии нет. От парламента Белоруссии потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно", - отметил экономист в комментарии Эхо Москвы.

Кроме того, он отметил, что Кремлю может не нравиться позиция президента Беларуси относительно "одинаковости", но его логика понятна.

"Он говорит: окей, ребята, интеграция — значит у нас все одинаково, не должно быть разницы между нами. Чтобы законы были одинаковыми, суды одинаковы, органы безопасности работали одинаково. Чтобы у нас вообще все-все было одинаково. Тогда и цены на первичные энергоресурсы тоже должны быть одинаковыми", - подытожил Алексашенко.

Как ранее сообщал Главред, спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко уже якобы согласовали дорожную карту по созданию союзного государства.

Россия Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин
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