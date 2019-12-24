"Завинчивает гайки": "бацька" предостерег РФ от нападения и пригрозил НАТО

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на Российскую Федерацию. По его словам, Москва прессует Минск и "завинчивает гайки".

При этом белорусский лидер предупредил, что мировое сообщество ответит Москве, если РФ попытается захватить Беларусь.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого (посягательства на суверенитет Беларуси, – ред.) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", - отметил Лукашенко в интервью Эхо Москвы, передает УНИАН.

Как ранее сообщал Главред, В Беларуси прошла массовая акция протеста против интеграции с Российской Федерацией.