"Путину и России - нет": в Минске проходит акция протеста

В столице Беларуси Минске проходил массовая акция протеста против интеграции с Россией, которую предлагает президент Владимир Путин.

По информации беларусской службы "Радио Свобода", участие в протестах принимают более тысячи людей. Она прошли от Октябрьской площади до до площади Независимости. Потом колонна двинулась к улице Зыбицкой, откуда организаторы планируют вернуться на Октябрьскую площадь.

Несмотря на предупреждение милиции, протесты продолжаются. Милиционеры просили разойтись протестующих, так как акция несанкционированная. По состоянию на 20:00 милиция не вмешивается, задержаний во время протеста не было.

По информации, на протест вышли представители почти всех политических движений, чего не было на аналогичных акциях две недели назад.

Ранее Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и Беларуси.

Также напомним, экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе.