"Одно и то же": Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и Беларуси

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал создание союзного государства с Беларусью. По его словам, украинцы, белорусы и русские едины.

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – заявил хозяин Кремля в ходе пресс-конференции в Москве.

При этом Путин не ответил, возглавит ли он создаваемое союзное государство.

"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", - подытожил российский лидер.

Как ранее сообщал Главред, граждане Беларуси вышли на улицы против объединения с Российской Федерацией.