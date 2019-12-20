"Одно и то же": Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и Беларуси

Владимир Путин заявил, что союзное государство является правильным решением.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал создание союзного государства с Беларусью. По его словам, украинцы, белорусы и русские едины.
"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же", – заявил хозяин Кремля в ходе пресс-конференции в Москве.
При этом Путин не ответил, возглавит ли он создаваемое союзное государство.
"То, что с Беларусью происходит духовное сближение – я рад этому. Но основополагающие решения не реализованы. Много сделано в рамках Евразийско-экономического союза", - подытожил российский лидер.
Как ранее сообщал Главред, граждане Беларуси вышли на улицы против объединения с Российской Федерацией.