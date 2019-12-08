"Никаких союзов": в Минске снова бунтуют против России

Протесты в Беларуси / скриншот

Граждане Беларуси в воскресенье, 8 декабря, снова вышли на улицы. Участники несанкционированного протеста выступают против объединения с Российской Федерацией.

По данным Euroradio, сотни митингующих вышли на Октябрьскую площадь. При этом основные лозунги: "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".

Кроме того, участники акции приняли резолюцию митинга, согласно которой люди протестуют против "глубокой интеграции с Российской Федерацией", а также подписания "дорожных карт".

Помимо этого, белорусы требуют от международного сообщества "проявить солидарность, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина" и при необходимости ввести санкции.

Как ранее сообщал Главред, в центре Минска начались акции протеста из-за углубления интеграции Беларуси с Россией.