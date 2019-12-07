Побои и аресты: в Минске бунтуют против "усатого козла" и интеграции с РФ

В субботу, 7 декабря, в центре Минска начались акции протеста из-за углубления интеграции Беларуси с Россией.

В протестах участвуют сотни представителей белорусской оппозиции. Они организовали "живую цепь" и призвали местных жителей выстроиться в шеренгу вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка. Многие держат в руках красно-белые флаги.

Как сообщает Радио Свобода, в центре Минска собрались более тысячи человек. Протестующие хотели подняться на ступеньки Дворца Республики, однако им преградили путь представители спецслужб. Они отталкивали и хватали протестующих и журналистов.

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Как рассказали протестующие, они хотят жить в независимом от России государстве и "не продаваться за газ". Активисты отмечают, что "не для того Беларусь 300 лет получала независимость". И претензии России на управление Белоруссией очень возмущают граждан страны. Протестующие на площади уже держат плакаты.

"Будет как всегда – побои и аресты. А что, бывают другие варианты? Не бывает. Просто уже нет сил бояться этого, пусть бьют, пусть арестовывают. Этот усатый козел сказал открыто – что демократии не будет, а наша милиция для того, чтобы бить наблюдателей. Он объявил нам войну. Мирно мы не договоримся", - заявил один из участников акции.

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Во время столкновений со спецслужбистами активисты скандировали "Позор", "фашисты", "независимость" и "пусть живет Беларусь".

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается "сдавать" независимость и суверенитет своей страны.