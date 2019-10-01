В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ

Александр Лукашенко / фото: udf.by

В Беларуси стали искать отговорки для отсрочки углубления интеграции с Российской Федерацией. По словам главы белорусского МИД Владимира Макея, для объединения стран есть ярд препятствий.

По данным РБК, причинами отсрочки создания Союзного государства стали проблем в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции и цены на нефть и газ. Макей считает, что из-за этого Беларусь может потерять около 10 миллиардов долларов.

В то же время, белорусский министр заверил, что все эти проблемы можно решить иначе договор между странами не подпишут. Также дипломат предположил, что дорожную карту Путин и Лукашенко могут подписать уже в декабре.

Напомним, что ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович назвал условия перехода на единую валюту с Российской Федерацией.