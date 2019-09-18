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"Забрать Беларусь и Украину": Жириновский погрезил о новой Руси

18 сентября 2019, 09:18

Владимир Жириновский продолжает с заметным постоянством выдавать бредовые идеи об Украине.

Жириновский
Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил - что Беларусь и Украина смогут процветать в экономическом плане исключительно после того, как  их присоединить к себе Россия.

Соответствующее сообщение в среду, 18 сентября, опубликовало агентство "РИА Новости".  Жириновский убежден, что присоединение нужно начинать с Беларусь − ради свободного движения граждан и создания единой устойчивой валютой.

"И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", — заявил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский грозился стереть с лица земли США и Европу, а также озвучил вариант "достойного конца Украины".

Россия Беларусь Владимир Жириновский Украина
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