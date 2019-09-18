Должны сблизиться: у Лукашенко высказались о единой валюте с РФ

Александр Лукашенко и Владимир Путин / sputnik.by

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович назвал условия перехода на единую валюту с Российской Федерацией. Об этом чиновник рассказал Газете.Ru.

Глава белорусского Минфина убежден, что введение единой валюты произойдет нескоро, потому что для этого необходимо пройти несколько этапов.

"Мы должны сблизиться в уровне экономического развития, выработать механизмы единого рынка, а потом только говорить о единой валюте", - подчеркнул Ермолович.

Напомним, что белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы объединения Беларуси и РФ.