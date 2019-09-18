Лукашенко сдаст Путину Беларусь: в Сети всплыла дата договора

Александр Лукашенко и Владимир Путин / sputnik.by

Уже к 8 декабря 2019-го президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут окончательно утвердить программу интеграции двух государств в одно.

С таким заявлением выступил белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко, сообщает РИА Новости.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", – заявил он.

Также дипломат подтвердил, что еще в начале сентября главы правительств Беларуси Сергей Румас и России Дмитрий Медведев утвердили новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться… Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", – подытожил Семашко.

Напомним, ранее Лукашенко попер буром и выдвинул требование к России, потребовав от Кремля "не гнобить и не наклонять" официальный Минск.

