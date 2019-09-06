"Не наклонять Беларусь": Лукашенко попер буром и выдвинул требование России

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию "старшим братом", но потребовал от Кремля "не гнобить и не наклонять" официальный Минск.

Соответствующее сообщение опубликовал портал БЕЛТА.

"Что касается России, мы — один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. [...] Белорусы не позволят предать нашего старшего брата", — сказал Лукашенко.

Более того, белорусский лидер потребовал от РФ уважать белорусов.

"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", — подвел итоги Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал, почему продолжается военный конфликт на Донбассе. До этого он заявлял о том, что не будет ездить на работу на велосипеде - из-за президента Украины Владимира Зеленского.

