"Не наклонять Беларусь": Лукашенко попер буром и выдвинул требование России

Президент Беларуси уже не в первый раз позволил себе выпады в адрес российских властей.
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию "старшим братом", но потребовал от Кремля "не гнобить и не наклонять" официальный Минск.
Соответствующее сообщение опубликовал портал БЕЛТА.
"Что касается России, мы — один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. [...] Белорусы не позволят предать нашего старшего брата", — сказал Лукашенко.
Более того, белорусский лидер потребовал от РФ уважать белорусов.
"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", — подвел итоги Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал, почему продолжается военный конфликт на Донбассе. До этого он заявлял о том, что не будет ездить на работу на велосипеде - из-за президента Украины Владимира Зеленского.