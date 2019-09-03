Лукашенко рассказал, почему продолжается война на Донбассе

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что на данный момент более чем достаточно сил, заинтересованных в продолжении конфликта на востоке Украины.

С таким заявлением он выступил во вторник, 3 сентября, в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, сообщает портал БелТА.

"Почему не прекратили этот конфликт до сих пор, почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо!", — заявил белорусский лидер.

Читайте такжеПочему встреча Зеленского с Лукашенко лишена всякого смыслаЛукашенко также выразил уверенность − конфликт на Донбассе затянулся, поскольку предложения о его урегулировании, выдвинутые Беларусь, были отклонены.

"Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы (в Европе) отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым", — заявил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко и советник президента США Джон Болтон обсудили разрешение конфликта на Донбассе. Позднее президент Беларуси официально объяснил, почему официальный Минск наглухо закрыл границу с Украиной