Лукашенко и Болтон обсудили разрешение конфликта на Донбассе

Лукашенко заверил США, что готов решать конфликт на Донбассе / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках встречи, обсуждая вопросы безопасности, коснулись темы участия США в разрешении российско-украинского военного конфликта на Донбассе.

Как сообщает Белта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей белорусский лидер "изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и их предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт".

"Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное — разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", – заявил глава МИД Беларуси.

По словам белорусского дипломата, во время встречи с американским коллегой Лукашенко уделил вопросу Донбасса значительное внимание.

Макей подчеркнул, что Болтон уехал с пониманием всей серьезности инициативы Беларуси для разрешения конфликта на востоке Украины.

Напомним, Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запросил поддержки у официального Минска.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.